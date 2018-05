200 Jahre nach seinem Tod verkauft sich Karl Marx so gut wie lange nicht und besser als die meisten zeitgenössischen wissenschaftlichen Autoren.

Der Karl Dietz Verlag teilte mit, von 2016 auf 2017 sei die Zahl der verkauften Exemplare von Marx Werk "Das Kapital" um 20 Prozent gestiegen. Der Verlag erklärte, für ein historisches Werk seien rund 2.700 verkaufte Exemplare eine immens hohe Zahl. In diesem Jahr geht der Verlag von 3.000 verkauften Exemplaren aus.



Den ersten Höhepunkt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hätte das "Kapital" im Jahr 2008 erlebt. Nach Ansicht des Verlags wollten sich viele Menschen darüber informieren, wie es zur Krise gekommen sei.



Karl Marx wurde vor 200 Jahren, am 5. Mai 1818, geboren. In Berlin beginnt aus diesem Anlass heute der größte internationale Marx-Kongress der jüngsten Zeit.