"Seine Arbeiten haben unser Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert. Denn sie trugen wesentlich zu der Erkenntnis bei, dass Neandertaler und andere ausgestorbene menschliche Gruppen einen Beitrag zur Abstammung der heutigen Menschen geleistet haben", begründete die Jury ihre Auswahl. 1984 gelang dem Wissenschaftler als Doktorand erstmals die Klonierung der DNA einer Mumie.



Pääbo studierte an der Universität Uppsala Ägyptologie und Medizin. Als Doktorand der Immunologie wies er außerdem nach, dass DNA in altägyptischen Mumien überdauern kann, und erlangte so fachlichen Ruhm als Pionier des neuen Forschungsgebietes der Paläogenetik. Paläogenetiker erforschen die Genome altertümlicher Organismen und ziehen daraus Rückschlüsse auf den Verlauf der Evolution.



Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen. Er ist mit 750.000 Euro dotiert und wird Pääbo am Freitag im Hambuger Rathaus verliehen.