Sir Simon Rattle dirigiert die Berliner Philharmoniker

Solistin: Joyce DiDonato, Mezzosopran

Antonín Dvorák

Karneval, Konzertouvertüre op. 92



Igor Strawinsky

Pas de deux aus 'Apollon musagète'



Richard Strauss

Die heiligen drei Könige aus Morgenland op. 56 Nr. 6 (Fassung für Singstimme und Orchester)

Zueignung op. 10 Nr. 1 (Fassung für Singstimme und Orchester)

Morgen op. 27 Nr. 4 (Fassung für Singstimme und Orchester)

Wiegenlied op. 41 Nr. 1 (Fassung für Singstimme und Orchester)

Muttertändelei op. 43 Nr. 2 (Fassung für Singstimme und Orchester)



Leonard Bernstein

3 Dance Episodes aus "On the Town"

Take Care of this House



Dmitrij Schostakowitsch

Suite aus dem Ballett 'Das goldene Zeitalter' op. 22a